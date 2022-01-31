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26 минут назад

На Украине рассказали о сорванном плане майдана с драками и бутафорской кровью

Власти Украины рассказали о сорванном плане устроить майдан в центре Киева с беспорядками, драками и бутафорской кровью. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает «Страна.ua».

На Украине рассказали о сорванном плане майдана
Фото: ReutersReuters

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на брифинге, что группа людей, ранее задержанная полицией, собиралась устроить массовые беспорядки с участием 5 тысяч человек. Заранее была заготовлена бутафорская кровь, которая должна была «пролиться» у активистов во время драк с полицией.

«Была зафиксирована группа медиков, которая должна была подойти к активистам, и это было бы зафиксировано каналами», — сказал глава МВД.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что протесты должны были начаться утром 31 января под офисом президента, а вторая волна вспыхнуть в областях, которые граничат с Россией.

На брифинге была продемонстрирована запись, на которой, как утверждается, организаторы беспорядков обсуждали подвоз людей и шин на акции.

В ноябре 2021 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует устроить серию психологических операций против республики перед военным вторжением. «Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства. Они хотят сделать обстановку внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство», — сказал он.

Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.

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