Обзор иноСМИ: «худеющая» Россия и «опаздывающая на войну» Украина

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Фото: ТАСС ТАСС

«Украинские ракеты могут опоздать на войну с Россией»

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Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил, что украинские противокорабельные ракеты «могут опоздать на войну с Россией». Акс отметил, что первый дивизион ПКР «Нептун» - шесть пусковых установок с 72 ракетами и вспомогательными радарами - поступит силам на южном побережье Украины только весной 2022 года.

Однако эскалация украинского кризиса может начаться уже в феврале и «Нептуны» не успеют помочь украинской армии, заявил автор. Если Украине и удастся направить «Нептуны» на защиту прибрежных городов, к примеру, Одессы, это, вероятно, будет происходить по частям - меньше пусковых установок, меньше запасных ракет, меньше операторов, подчеркнул Акс.

В Пентагоне завили о новых силах РФ у украинской границы

Вашингтону неизвестны окончательные намерения Москвы по Украине, но эскалация может произойти в самое ближайшее время, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Пентагон. Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной «даже в выходные».

В то же время в Пентагоне выразили обеспокоенность действиями российского флота в Атлантике и Средиземноморье. Кирби отметил, что у президента России Владимира Путина «есть широкий набор опций» и «он может реализовать эти опции вот-вот».

«Худеющая Россия, полнеющий Китай: между двумя Олимпиадами»

Японский портал Wedge рассказал об изменениях, произошедших между двумя зимними Олимпиадами: по версии издания, Россия уступила свое место «старшего брата» Китаю, а зависимость Москвы от Пекина выросла.

Объем внешней торговли России в 2013 году перед Играми в Сочи составлял около 844 миллиардов долларов, а в 2020-м этот показатель упал до 569 миллиардов. В 2013-м объем внешней торговли Китая составил 88,8 миллиарда долларов, а в 2020 году он вырос до 104,1 миллиарда. В 2017-м Китай занял первое место среди стран-получателей российского экспорта. В 2020 году ВВП Китай достиг 14 886,7 миллиарда долларов, а ВВП России составил 1 478,5 миллиарда.

«Чьи границы должна защищать Америка»

Джереми Карл в своей статье для Newsweek заявил, что только оборонно-промышленное лобби США и его «клиенты-конгрессмены» «бьют в барабаны войны за Украину», тогда как многие самые консервативные законодатели страны категорически против участия Штатов в конфликте. Недавний опрос показал, что только 15 процентов американцев готовы «поставить сапоги на землю» Украины.

Карл подчеркнул, что Украина - «коррумпированная квазидемократия», не представляющая для США очевидного стратегического интереса. Однако Украина - явный стратегический приоритет для России, у этих стран есть культурные, исторические, этнические и языковые связи. По мнению автора, дипломатия становится эффективной тогда, когда власти учитывают цели и тревоги своих противников, а не «истерично их травят»: «Если мы собираемся проливать кровь и тратить деньги, защищая границы, давайте начнем со своих».

Украина поможет Европе создать собственную армию

Украинский кризис продолжает нарастать, а США, НАТО и Россия участвуют в «дипломатических танцах», обмениваясь документами по европейской безопасности. Экс-глава сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил в своем материале для Bloomberg, что эскалация на Украине может исполнить мечту президента Франции Эммануэля Макрона о создании собственной европейской армии.