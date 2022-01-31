Крупный канадский телеканал усмотрел причастность России и Владимира Путина к организации антиковидных протестов дальнобойщиков в Канаде. Из-за них премьер-министр Джастин Трюдо покинул столицу, а также был спрятан в секретный бункер, сообщает Telegram-канал «Реальная война».

Напомним, в субботу, 29 января, в центре Оттавы начали собираться участники акции протеста против коронавирусных ограничений. Акцию запустили дальнобойщики Канады. В город приехали несколько десятков автомобилей и грузовиков. Машины, припаркованные вдоль одной из обочин центральной Веллингтон-стрит, украшали баннеры с критикой санитарных мер, а также главы правительства Джастина Трюдо.

Позднее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности сменил резиденцию из-за продолжающихся в стране выступлений.