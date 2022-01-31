В Европарламенте сочли Зеленского угрозой для Украины

Депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал последние заявления президента Владимира Зеленского угрозой украинской экономике. Об этом рассказали «Известия».

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Как отметил Мариани, никто не станет инвестировать в страну, президент которой постоянно говорит об угрозе вторжения.

«Понемногу выборы приближаются, при этом правительство Украины не выходит из состояния маразма. <…> Я думаю самой Украине не выгодно, если это состояние напряженности останется», - подчеркнул евродепутат.

В то же время он заявил, что видит готовность России договариваться.

Зеленский ранее заявил, что в сфере российских интересов на Украине может оказаться Харьков. По его мнению, если РФ «решит усилить эскалацию, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией».

При этом несколькими днями ранее он выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них».