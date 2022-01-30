Байден назвал условие для признания талибов

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По словам американского лидера, освобождение гражданина США Марка Фрерихса, похищенного в Афганистане в 2020 году, может повлиять на диалог.

«Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», — заявил Байден.

В октябре 2021 года американские дипломаты встречались с представителями «Талибана» в столице Афганистана, чтобы обсудить вопрос об освобождении Фрерихса и «оказать давление на талибов, чтобы обеспечить безопасный выезд из страны для граждан США и других лиц.