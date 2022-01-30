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19 минут назад

Байден назвал первое условие для признания правительства талибов

Президент США Джо Байден назвал первое условие для признания легитимности правительства движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) в Афганистане, заявили в пресс-службе Белого дома.

Байден назвал условие для признания талибов
Фото: ReutersReuters

По словам американского лидера, освобождение гражданина США Марка Фрерихса, похищенного в Афганистане в 2020 году, может повлиять на диалог.

«Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», — заявил Байден.

В октябре 2021 года американские дипломаты встречались с представителями «Талибана» в столице Афганистана, чтобы обсудить вопрос об освобождении Фрерихса и «оказать давление на талибов, чтобы обеспечить безопасный выезд из страны для граждан США и других лиц.

Талибы решили усилить свою власть газопроводом

Известно, что Фрерихс перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Американец переехал в Афганистан за 10 лет до этого и работал над строительными проектами.

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