Еще одна страна решила отозвать сотрудников посольства в Киеве

Власти Канады решили вывезти на время часть персонала из посольства страны в Киеве . Об этом в воскресенье говорится в заявлении канадского МИД .

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.