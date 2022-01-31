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11 минут назад

Посол рассказал, как Киев использует Канаду

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что украинские власти недобросовестно используют Канаду, "подставляют" ее, передает "Интерфакс".

Посол рассказал, как Киев использует Канаду
Фото: ReutersReuters

"Многие представители канадского политистеблишмента, постоянно оглядывающиеся на влиятельную диаспору, наиболее восприимчивы к ее позиции и зачастую не сдерживают себя в антироссийской риторике и решениях", - подчеркнул он.

Степанов отметил, что это часто "подставляет" официальную Оттаву. Так, он указал на деятельность канадских инструкторов в рамках миссии "Юнифайер", которая, по словам дипломата, подается как "некий безобидный бойскаутский лагерь", в то время как там готовят боевые части Вооруженных сил Украины, включая спецназ, которые потом направляются в Донбасс.

Ранее глава Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук заявил, что русофобия на Украине возведена в ранг государственной политики. По его словам, часть людей в стране "заражена вирусом русофобии, замешанном на интегральном украинском национализме".

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