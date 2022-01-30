В ФРГ рассказали о сложностях с сертификацией "Севпотока - 2"

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20 минут назад

При сертификации «Северного потока – 2» обнаружили «косяк»

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Номан заявил, что газопровод «Северный поток – 2» не заработает в первой половине 2022 года. Причиной являются бюрократические препоны, сообщает РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Номан утверждает, что оператор газопровода - Nord Stream 2 AG - не подал все необходимые документы для возобновления процесса сертификации трубопровода.

«Фирма, необходимая для сертификации, создана и зарегистрирована в реестре. Но дальнейшие шаги пока не сделаны. Мы ожидаем, когда Nord Stream 2 подаст все нужные документы. Только когда они все будут у нас, мы можем возобновить сертификацию», - сказал Номан.

Сертификацию «Северного потока - 2», по его словам, «едва ли можно ждать в первой половине года».

В случае отказа в сертификации оператор сможет опротестовать решение в суде, но тогда процесс также затянется.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на 100% уверен в том, что «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию.

«Он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована», - сказал Медведев.

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