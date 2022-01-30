Британия собралась ввести санкции против «российских олигархов»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News сообщила, что Соединенное Королевство собирается на следующей неделе расширить санкции против РФ. Основной причиной является обострение ситуации с Украиной.
«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства», - заявила Лиз Трасс.
Глава МИД раскрыла детали предстоящих строгих антироссийских мер. Она рассказала, что санкции ударят по физическим лицам и финансовым институтам.
«Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», - заявила Лиз Трасс.
Ранее она сообщала, что все санкции согласованы и будут вводиться совместно с союзниками в ЕС и США.