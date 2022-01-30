Британия собралась ввести санкции против «российских олигархов»

«Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», - заявила Лиз Трасс.