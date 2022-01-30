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14 минут назад

Киев потребовал отменить поручение Путина о соцвыплатах жителям Донбасса

Предоставление соцвыплат гражданам России, живущим в Донецкой и Луганской народных республиках, через российский сайт госуслуг является нарушением суверенитета Украины, заявили в МИД страны.

Украина потребовала отменить поручение Путина
Фото: ReutersReuters

В ведомстве отметили, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации на российско-украинской границе.

«Примечательно, что Кремль улучил момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнёры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям», – сообщается на сайте украинского ведомства.

МИД Украины призвал российские власти отменить данное решение. В министерстве подчеркнули, что рассматривают его как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения ЛНР и ДНР в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

Песков: Путин не планирует контактов с руководителями ДНР и ЛНР

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству упростить получение соцвыплат живущим в ДНР и ЛНР россиянам через «Госуслуги» без указания прописки.

Напомним, в ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, согласно которому с территории Донбасса, неподконтрольной украинским силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше – с середины лета 2014 года.

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