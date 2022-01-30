Украина потребовала отменить поручение Путина

«Примечательно, что Кремль улучил момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнёры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям», – сообщается на сайте украинского ведомства.