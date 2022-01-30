ФРГ упрекнули в потере репутации из-за позиции по Украине

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер полагает, что сдержанная позиция властей Германии по вопросу украинского кризиса привела к потере репутации и доверия к ФРГ со стороны ряда партнеров.

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В опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA Ишингер выразил мнение, что "неуклюжесть" германских властей в вопросе поставок оружия Украине и позиция относительно газопровода "Северный поток - 2" привели к тому, что США и другие союзники видят сейчас ФРГ "в плохом свете". "Германия уже утратила доверие ряда партнеров или рискует его потерять", - считает глава Мюнхенской конференции. Вместе с тем Ишингер заметил, что все то, что было сказано о Германии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве, а также написано в международной прессе за последние несколько дней, вызвало у него "страх и тревогу".

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"Были некоторые неловкости. Я не думаю, что это непоправимо. Однако ущерб репутации уже нанесен", - подчеркнул он. В этом контексте Ишингер утверждал, что сдержанная позиция властей Германии играет на руку России. "Безусловно, в Москве точно зафиксировали колебания различных немецких политиков", - отметил он.

Причина подобного положения Германии в настоящее время, по мнению Ишингера, связана в том числе с позицией федеральных властей относительно "Северного потока - 2". В частности, он полагает, что проект является "бельмом на глазу" внешней политики Германии. Кроме того, Ишингер подверг критике до сих пор не принятое властями решение касательно передачи Эстонией Киеву произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. "Давайте, пожалуйста, оставим решать это эстонцам", - заключил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что Соединенные Штаты начинают рассматривать Германию как "ненадежного партнера" из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса. Такая оценка содержалась в конфиденциальном письме посла Германии в США Эмили Хабер, которое она направила в МИД ФРГ. Хабер писала, что не только средства массовой информации, но и Конгресс США рассматривают Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций. Более того, как указывало издание, еще одной причиной разочарования администрации США является отказ Берлина поставлять оружие Украине.