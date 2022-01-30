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24 минуты назад

Зеленского назвали «главным политиком мира» на сегодняшний день

Российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию «Украина.ру» назвал президента Украины Владимира Зеленского главным политиком мира на сегодняшний день. По его мнению, в условиях нынешнего противостояния России с Западом именно от решений украинского лидера будут зависеть дальнейшие повороты событий, а его влияние не стоит недооценивать.

«Зеленский - главный политик мира на сегодняшний день»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Злобин отметил, что даже при том, что Украина фактически находится между молотом и наковальней, ей удается «поторговаться» с разными сторонами конфликта и получить для себя какую-то выгоду. Эксперт уверен, именно сложившиеся события помогают Украине привлечь к себе столько внимания и оставаться главной повесткой дня в мире. В других условиях на страну никто бы не обращал внимания, а фамилия Зеленского не была бы такой известной. Этим можно воспользоваться, а можно крупно прогореть, подчеркнул политолог.

«Если немного вульгаризировать ситуацию, то можно сказать, что Владимир Зеленский сегодня является человеком, от которого зависит, как будет развиваться ситуация в мире. Он, если хотите, самый главный политик сегодняшнего момента. Любой его шаг усиливает или ослабляет одну из сторон. Я бы не преувеличивал его зависимость от игроков извне, но и не преуменьшал бы ее. Но все забывают другую сторону медали: зависимость игроков извне от действий Владимира Зеленского. Да, судьба Украины в значительной степени зависит от Вашингтона и Москвы, но и завтрашнее положение Вашингтона и Москвы зависит от действий украинского президента», — заявил Злобин.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, который заявил, что возможное нападение России на Украину стало бы ее освобождением.
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