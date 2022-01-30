«Зеленский - главный политик мира на сегодняшний день»

«Если немного вульгаризировать ситуацию, то можно сказать, что Владимир Зеленский сегодня является человеком, от которого зависит, как будет развиваться ситуация в мире. Он, если хотите, самый главный политик сегодняшнего момента. Любой его шаг усиливает или ослабляет одну из сторон. Я бы не преувеличивал его зависимость от игроков извне, но и не преуменьшал бы ее. Но все забывают другую сторону медали: зависимость игроков извне от действий Владимира Зеленского. Да, судьба Украины в значительной степени зависит от Вашингтона и Москвы, но и завтрашнее положение Вашингтона и Москвы зависит от действий украинского президента», — заявил Злобин.