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29 минут назад

Кличко о войне с Россией: «Возьму автомат в руки и пойду воевать»

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал «пойти с автоматом» в случае войны Украины и России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Кличко о войне с Россией: «Возьму автомат в руки и пойду воевать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — сказал Кличко.

Ранее мэр Киева настоятельно рекомендовал властям Украины тщательно продумать план действий для каждого города на тот случай, если начнется война.

По его словам, в столице Украины уже все готово. В Киеве планомерно проверили все бомбоубежища. Его руководство в состоянии сделать все необходимое, чтобы защитить значимые объекты городской инфраструктуры.

«Никто не хочет крови, никто не хочет противостояния. Но есть хорошая пословица: «Хочешь мира – готовься к войне», – констатировал Кличко.

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