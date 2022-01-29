Кличко о войне с Россией: «Возьму автомат в руки и пойду воевать»

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал «пойти с автоматом» в случае войны Украины и России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

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«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — сказал Кличко.

Ранее мэр Киева настоятельно рекомендовал властям Украины тщательно продумать план действий для каждого города на тот случай, если начнется война.

По его словам, в столице Украины уже все готово. В Киеве планомерно проверили все бомбоубежища. Его руководство в состоянии сделать все необходимое, чтобы защитить значимые объекты городской инфраструктуры.