В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
27 минут назад

СМИ: Литва подготовила план отказа от российского газа

Власти Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа, подготовили план энергетического обеспечения страны. Чиновники рассчитывают на польский газопровод, который еще не построен. Об этом сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники.

СМИ: Литва подготовила план отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высокопоставленный представитель литовского правительства заявил изданию на условиях анонмности, что план энергетической безопасности был завершен на этой неделе. Минэнерго подготовило расчеты для разных сценариев, но «конкретные данные и планы засекречены».

«Наиболее важные элементы этого плана уже начали реализовываться и включают в себя как национальные действия, так и региональное сотрудничество с партнерами», - заявил чиновник.

В свою очередь представитель министерства энергетики Вита Раманаускайте заявила, что Литва приняла «стратегические решения относительно диверсификации источников поставок природного газа».

«Терминал СПГ в Клайпеде и предстоящий ввод в эксплуатацию литовско-польского газопровода позволяют нам обеспечить поставки природного газа независимо от действий российской стороны», - заявила она.

Ранее польские СМИ рассказали, как Варшава из-за действий политиков потеряла единственную миллиардную инвестицию из России.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители