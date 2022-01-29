СМИ: Литва подготовила план отказа от российского газа

Власти Литвы, опасаясь возможного прекращения поставок российского газа, подготовили план энергетического обеспечения страны. Чиновники рассчитывают на польский газопровод, который еще не построен. Об этом сообщает литовский портал 15min.lt со ссылкой на источники.
Высокопоставленный представитель литовского правительства заявил изданию на условиях анонмности, что план энергетической безопасности был завершен на этой неделе. Минэнерго подготовило расчеты для разных сценариев, но «конкретные данные и планы засекречены».
«Наиболее важные элементы этого плана уже начали реализовываться и включают в себя как национальные действия, так и региональное сотрудничество с партнерами», - заявил чиновник.
В свою очередь представитель министерства энергетики Вита Раманаускайте заявила, что Литва приняла «стратегические решения относительно диверсификации источников поставок природного газа».
«Терминал СПГ в Клайпеде и предстоящий ввод в эксплуатацию литовско-польского газопровода позволяют нам обеспечить поставки природного газа независимо от действий российской стороны», - заявила она.
Ранее польские СМИ рассказали, как Варшава из-за действий политиков потеряла единственную миллиардную инвестицию из России.