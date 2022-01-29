США предупредили РФ об «ужасающих» последствиях вторжения на Украину

Генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что если российские войска вторгнутся на территорию Украины, это приведет к большому количеству жертв. Его цитирует Reuters.
«Если все [сконцентрированные у границы российские силы] ударят по Украине, это будет очень серьезно и приведет к значительному количеству жертв»,- сказал Милли.
Он добавил, что легко представить, как ужасно «это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог и так далее».
Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал ранее, что, по мнению американских властей, президент России Владимир Путин все еще не принял окончательное решение о захвате Украины, при том, что у РФ для этого есть все возможности. Российские военные, сосредоточенные у границы с сопредельным государством, вполне в состоянии захватить всю территорию Украины.
«Существует несколько доступных Путину сценариев, в том числе захват городов и значительных территорий, а также политические провокации и признание сепаратистских территорий», — уверен Остин.
США, по словам Ллойда Остина, прилагают все силы для того, чтобы эффективно противодействовать «российской дезинформации».