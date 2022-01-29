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17 минут назад

США предупредили РФ об «ужасающих» последствиях вторжения на Украину

Генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что если российские войска вторгнутся на территорию Украины, это приведет к большому количеству жертв. Его цитирует Reuters.

США предупредили РФ об «ужасающих» последствиях вторжения на Украину
Фото: ReutersReuters

«Если все [сконцентрированные у границы российские силы] ударят по Украине, это будет очень серьезно и приведет к значительному количеству жертв»,- сказал Милли.

Он добавил, что легко представить, как ужасно «это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог и так далее».

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал ранее, что, по мнению американских властей, президент России Владимир Путин все еще не принял окончательное решение о захвате Украины, при том, что у РФ для этого есть все возможности. Российские военные, сосредоточенные у границы с сопредельным государством, вполне в состоянии захватить всю территорию Украины.

«Существует несколько доступных Путину сценариев, в том числе захват городов и значительных территорий, а также политические провокации и признание сепаратистских территорий», — уверен Остин.

США, по словам Ллойда Остина, прилагают все силы для того, чтобы эффективно противодействовать «российской дезинформации».

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