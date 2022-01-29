США подготовили удар по промышленности России

Санкции, которые США подготовили на случай вторжения России на Украину, направлены на снижение промышленного потенциала России. Об этом заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл, выступая в Экспортном центре в Массачусетсе.

По его словам, меры должны сократить производственные мощности России, а не вызвать проблемы у обычных потребителей. Как рассказал Харрелл, крупные организации России понесут «серьёзные финансовые издержки».

Кроме того, США запланировали «ряд довольно жёстких мер экспортного контроля», которые снизят объёмы промышленного производства России в нескольких ключевых секторах. При этом Харрелл не сказал, о каких направлениях идёт речь.

По словам чиновника, США уверены, что Европа одобрит санкции в случае эскалации ситуации на Украине. О том, что США подготовили пакет санкций против России, стало известно в январе 2022 года. Соединённые Штаты пообещали ввести меры сразу, а не поэтапно, как раньше, в случае обострения ситуации на Украине. В планах — ограничить экспорт в Россию продвинутых технологий в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей.