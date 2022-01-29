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43 минуты назад

В Раде «агрессию» России назвали «освобождением» Украины

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт обернулся бы не «оккупацией, а освобождением» страны. Из Вашингтона Киев предупреждают о нападении, отметил он в Telegram.

В Раде «агрессию» России назвали «освобождением» Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Почему сразу нападут? — Освободят! — уверен депутат.

Кива уточнил, что президента Владимира Зеленского последним якобы предупредил о готовящемся «неизбежном вторжении» войск из России его коллега из США Джо Байден. Данная информация породила панику в украинской власти, рассказал депутат. По его словам, даже по Раде пошли разговоры о «продлении каникул до конца февраля».

Депутаты от правящей партии «Слуга народа» жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывезти семьи, — добавил Кива.

Ранее стало известно, что Киев открыто «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации Россией ситуации вокруг Украины, выказывают недовольство в Белом доме. Из-за этого между США и Украиной «нарастает напряжённость». В американской администрации считают, что на Украине оказываемую США поддержку встречают «без особой благодарности».

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