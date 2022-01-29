В Раде «агрессию» России назвали «освобождением» Украины

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что если бы Россия в действительности напала на Украину, то гипотетический конфликт обернулся бы не «оккупацией, а освобождением» страны. Из Вашингтона Киев предупреждают о нападении, отметил он в Telegram.

Почему сразу нападут? — Освободят! — уверен депутат.

Кива уточнил, что президента Владимира Зеленского последним якобы предупредил о готовящемся «неизбежном вторжении» войск из России его коллега из США Джо Байден. Данная информация породила панику в украинской власти, рассказал депутат. По его словам, даже по Раде пошли разговоры о «продлении каникул до конца февраля».

Депутаты от правящей партии «Слуга народа» жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывезти семьи, — добавил Кива.