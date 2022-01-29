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56 минут назад

Позиция Киева по «российской угрозе» вызвала недовольство США

Отношения США и Украины становятся все более напряженными в связи с позицией Киева о том, что угроза «вторжения» России преувеличена. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

Позиция Киева по «российской угрозе» вызвала недовольство США
Фото: ReutersReuters

По информации телеканала, президент США Джо Байден и его окружение выражают недовольство тем, что власти Украины не осознают масштабов угрозы возможного «нападения» России и принимают поддержку Вашингтона без должной благодарности. Как отметил один из источников CNN из числа американских чиновников, Украина просит у США дополнительные вооружения, но при этом заявляет, что уровень «угрозы» не изменился.

При этом власти Киева утверждают, что Вашингтон намеренно преувеличивает риск «вторжения» России, «чрезмерно реагирует» на ситуацию, а также «сеет панику и вносит беспорядок» в экономику Украины, но при этом не вводит против РФ превентивные санкции. Один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев был бы более признателен, если бы США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2». Но Штаты в последние два месяца только распространяют устные предупреждения о скорой войне, которые никак не помогают уладить конфликт, и непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина несет экономические потери в связи с нагнетанием ситуации вокруг возможного вторжения России со стороны Запада.

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