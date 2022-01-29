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27 минут назад

Spiegel: в США Германию назвали «тормозом» антироссийских санкций

Посол США в ФРГ Эмили Хабер направила в немецкий МИД конфиденциальное письмо, в котором указала, что в Вашингтоне Берлин начинают воспринимать как «ненадёжного партнёра». В США считают, что власти Германии выступают «в качестве тормоза по теме санкций против России», отмечается в послании, на которое ссылается издание Spiegel.

США назвали Германию «тормозом» антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причём такое отношение к Берлину сложилось «не только в СМИ, но и в конгрессе», подчеркнула Хабер. Она добавила, что также «вызывает негодование» блокирование Германией поставок оружия на Украину.

Spiegel указывает, что само письмо посол начала со слов «Берлин, у нас проблема». Дипломат уточнила, что критика в основном идёт со стороны республиканцев.

В Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешёвый газ из России, — считают в издании.

Ранее стало известно, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «чисто символическим жестом» решение Берлина о военной помощи Киеву. Так он отреагировал на передачу бундесвером пяти тысяч касок ВСУ. Дипломат призвал власти ФРГ «проявить смелость» и не ограничиваться этой «каплей в море». Мельник считает, что отправка в Киев касок была попыткой Германии «остановить панику среди украинской и европейской общественности».
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