США назвали Германию «тормозом» антироссийских санкций

Посол США в ФРГ Эмили Хабер направила в немецкий МИД конфиденциальное письмо, в котором указала, что в Вашингтоне Берлин начинают воспринимать как «ненадёжного партнёра». В США считают, что власти Германии выступают «в качестве тормоза по теме санкций против России», отмечается в послании, на которое ссылается издание Spiegel.

Причём такое отношение к Берлину сложилось «не только в СМИ, но и в конгрессе», подчеркнула Хабер. Она добавила, что также «вызывает негодование» блокирование Германией поставок оружия на Украину.

Spiegel указывает, что само письмо посол начала со слов «Берлин, у нас проблема». Дипломат уточнила, что критика в основном идёт со стороны республиканцев.

В Вашингтоне, написала Хабер, такую позицию объясняют тем, что Берлин хочет продолжать получать дешёвый газ из России, — считают в издании.