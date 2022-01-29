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1 час назад

Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Об этом сообщил в пятницу ее советник Франак Вячорка в своем Twitter.

Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу", - написал он.

В прошлом году депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2021 года, но экс-кандидат в президенты в итоге награду не получила.

Тихановская была включена Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 289 УК Белоруссии ("Акт терроризма, совершенный организованной группой"). Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении Тихановской дело по статье 382 Уголовного кодекса - "Самовольное присвоение звания или власти должностного лица". Белорусские власти обращались к Литве с запросом на выдачу Тихановской, но получили отказ.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с силовиками.
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