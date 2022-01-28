Экс-военного РФ уличили в причастности к взрывам во Врбетице

К двум взрывам складов боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году может быть причастен бывший российский военнослужащий Николай Шапошников. Об этом сообщает чешское новостное издание iROZHLAS со ссылкой на источники в полиции.

Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

«Полиция проверяет, был ли Шапошников в прямом контакте с командиром спецподразделения ГРУ под номером 29155 Андреем Аверьяновым. Именно его подразделение якобы спланировало и осуществило взрывы в 2014 году», — говорится в сообщении.

По данным издания, во время взрывов оба находились в нескольких минутах езды от Врбетицы: Аверьянов отдыхал на словацком курорте, который находится в двух часах езды от складов с боеприпасами, а Шапошников, хоть и жил в то время в Греции, был на тот момент в Чехии из-за визита родственника.

Ранее председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер выступил с призывом к правительству «отважно начать ревизию отношений с Россией», чтобы они были взаимовыгодными. Он также потребовал получить извинения и компенсации за инцидент во Врбетице.

Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 российских дипломатов, которые, как утверждалось, были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив об абсурдности этих версий.

Инцидент во Врбетице произошел 16 октября 2014 года: на складе, где хранились боеприпасы, произошел взрыв, погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании.