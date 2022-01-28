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47 минут назад

Зеленский сравнил Украину с «Титаником» из-за бегства дипломатов

Эвакуация рядом государств дипломатов из Украины на фоне слухов о возможной эскалации конфликта в Донбассе стала большой ошибкой, которая подорвала единство среди союзников. Об этом во время пресс-конференции для иностранных журналистов заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Зеленский сравнил Украину с «Титаником»
Фото: Офис Президента УкраиныОфис Президента Украины

За прошедшую неделю решение об эвакуации части своих дипломатов и членов их семей приняли власти Австралии, США, Великобритании и Германии. Остальные 125 государств и международных организаций, которые представлены в республике, в том числе НАТО, ООН и ОБСЕ, отказались вывозить своих сотрудников.

Зеленский огорчился такому поступку партнеров. Он сравнил представителей этих стран с «капитанами дипломатии», которые должны подавать пример другим государствам, а не спасаться бегством.

«Мы знаем, что капитаны последними покидают корабль, а я считаю, что у нас не "Титаник"», — сказал президент.

Он поставил им в пример сотрудников Генерального консульства Греции в Мариуполе, которые не стали уезжать, несмотря на близость города к линии разграничения.

«Греки никого не забрали. Это важный сигнал», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал преждевременным решение США начать эвакуацию семей своих дипломатов на фоне обострения ситуации в приграничных регионов.

«Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — заявил он.

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