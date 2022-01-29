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19 минут назад

ЕС пригрозил России жестким ответом на запрет о въезде в страну

Члены Европейского союза пригрозили России ответными санкциями на ее запрет въезжать в страну ряду европейских граждан. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

ЕС пригрозил России жестким ответом на запрет о въезде в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это решение лишено какого-либо законного основания и прозрачности, соответствующая реакция [на него] последует. Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации», — заявили в дипломатической службе Евросоюза.

Ранее МИД РФ запретил въезд в Россию руководителям отдельных европейских ЧВК (частных военных компаний), а также представителя силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти страны ЕС, которые навязывают остальным антироссийскую политику. Члены ЕС выразили сожаление в ответ на санкции РФ. Они считают, что Россия продолжает накалять обстановку в Европе вместо того, чтобы содействовать в ее деэскалации.

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