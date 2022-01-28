Украинскую телеведущую затравили за поддержку Путина

Украинская телеведущая Снежана Егорова публично поддержала президента России Владимира Путина и столкнулась с травлей в Facebook.

Фото: Соцсети Соцсети

Егорова опубликовала запись сюжета «США: истории всемирных обманов», показанного в программе «Москва. Кремль. Путин», и призналась, что поддерживает мнение российского президента об Украине.

«Да!!! Я поддерживаю Путина!!! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину!!! Иначе дети и внуки полицаев сожрут», - написала телеведущая.

Подписчики Егоровой разделились на два лагеря. Одни засыпали телеведущую оскорблениями, угрозами и советами «убираться» с Украины, другие же похвалили за смелость признаться в непопулярной точке зрения.

Публикацию Снежаны Егоровой прокомментировала и ее дочь. Она заявила, что ей больно и стыдно за мать, а также выразила мнение, что своими словами Егорова подвергла опасности своих детей и внуков.