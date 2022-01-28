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32 минуты назад

"Истерическое состояние": В России раскритиковали Госдеп США

Госдепартамент США пребывает в «истерическом состоянии». Об этом заявил основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя призыв замгоссекретаря Виктории Нуланд к Китаю «принудить» Россию к дипломатии.

"Истерическое состояние": В России раскритиковали Госдеп США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Еще одно свидетельство истерического состояния Госдепа. Мы привыкли к тому, что эта наглая женщина, которая посылала ЕС на три (в англ. транскрипции на 4) буквы регулярно угрожает России. Но, чтобы Китаю - в первый раз», - возмутился Погребинский в своем телеграм-канале.

По словам политэксперта, трудно представить, как председатель КНР Си Цзиньпин звонит президенту России Владимиру Путину и просит его «не обижать Украину».

Ранее Виктория Нуланд призвала Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ее к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины. При этом замгоссекретаря отметила, что военный конфликт на Украине негативно повлияет и на Китай, поскольку существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере.

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