"Истерическое состояние": В России раскритиковали Госдеп США

«Еще одно свидетельство истерического состояния Госдепа. Мы привыкли к тому, что эта наглая женщина, которая посылала ЕС на три (в англ. транскрипции на 4) буквы регулярно угрожает России. Но, чтобы Китаю - в первый раз», - возмутился Погребинский в своем телеграм-канале.