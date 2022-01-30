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27 минут назад

В Конго 51 человека приговорили к казни за убийство двух сотрудников ООН

Военный трибунал Демократической республики Конго приговорил к смертной казни 51 человека за убийство пятилетней давности двух сотрудников ООН. Это гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин США Майкл Шарп, сообщает France-Presse.

В Конго 51 человека приговорили к казни за убийство сотрудников ООН
Фото: Chen Cheng/XinHuaChen Cheng/XinHua

Эксперты ООН были похищены в марте 2017 года во время миссии в провинции Касаи. А в конце марта их уже нашли мёртвыми. Под суд попали сразу 54 человека. Один из них приговорён к 10 годам заключения, ещё двое оправданы.

Все приговорённые к смертной казни будут отбывать пожизненное заключение, так как в республике с 2003 года действует мораторий на смертную казнь.

Летом прошлого года в Конго вводили комендантский час. Эти меры были приняты после двух взрывов, один из которых произошёл в одной из городских церквей. Пострадали два человека. Позднее в коммуне Рувензори, входящей в агломерацию Бени, прогремел второй взрыв. Террорист, по имеющимся данным, погиб при взрыве.

Ранее сообщалось, что иранский боксёр Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорён к смертной казни. Спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году.

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