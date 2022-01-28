В американском Питтсбурге мост упал на газопровод

В американском городе Питтсбург обрушился мост, повредив при этом газопровод, инцидент произошёл перед приездом президента США Джо Байдена.

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«Пожалуйста избегайте районов Форбс и Брэддок по причине подтверждённого обрушения моста», — говорится в сообщении городских властей в Twitter.

UPDATE:

There is a strong smell of natural gas in the area. Please avoid if at all possible. Public Information Officer is en route https://t.co/itk26axnQg— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022

На данный момент данных о пострадавших нет.

Отмечается, что в районе происшествия стоит сильный запах газа.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл за несколько часов до приезда Байдена.