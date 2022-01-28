В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
56 минут назад

"Я диктатор": Лукашенко сделал заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии, поскольку его называют диктатором. Ироничная реплика прозвучала в ходе послания к народу и парламенту, проходящим в Минске, сообщает РИА Новости.

"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", - ответил Лукашенко на вопрос одного из присутствующих на мероприятии о том, как он понимает демократию по-белорусски.

В то же время белорусский президент отметил, что в обществе должна быть дисциплина и движение вперед, в одну сторону, хотя и с разными точками зрения. Кроме того, он сказал, что в его глазах демократия выглядит не так, как в "свободном мире и оплоте демократии - США". Глава государства подчеркнул, что общепринятых демократических стандартов нет.

Лукашенко пообещал конец Литве

"Демократия – это власть народа. Референдум – элемент демократии. Это права людей. Но права – и сразу обязанности… И настоящая свобода в рамках закона. Демократия должна быть от жизни, от народа", - отметил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер оценил долю оппозиции республики в 10%. Он пообещал учитывать ее мнение - однако не тех, кто хочет разгула анархии в стране.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители