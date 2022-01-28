Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что не может раскрыть суть белорусской демократии, поскольку его называют диктатором. Ироничная реплика прозвучала в ходе послания к народу и парламенту, проходящим в Минске , сообщает РИА Новости .

"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", - ответил Лукашенко на вопрос одного из присутствующих на мероприятии о том, как он понимает демократию по-белорусски.

В то же время белорусский президент отметил, что в обществе должна быть дисциплина и движение вперед, в одну сторону, хотя и с разными точками зрения. Кроме того, он сказал, что в его глазах демократия выглядит не так, как в "свободном мире и оплоте демократии - США". Глава государства подчеркнул, что общепринятых демократических стандартов нет.