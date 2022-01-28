Назарбаев лишился одного из оставшихся постов

Президента Казахстана Касысма-Жомарта Токаева единогласно избрали председателем правящей партии "Нур Отан". Ранее ее возглавлял экс-президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Twitter.
При этом кандидатуру Токаева предложил сам Назарбаев.
"Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании главы государства Касым-Жомарта Токаева Председателем партии "Nur Otan", - отметила пресс-служба.
Напомним, возглавлявший Казахстан на протяжении почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, однако сохранил тогда за собой посты главы совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК).
Позднее, апреле 2021 года, экс-президент заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Произошла передача полномочий 5 января - в период массовых беспорядков в республике.