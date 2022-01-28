«Я уже вам говорил, если бы только эти очумелые и невероятные в Белоруссии хотя бы на один день, как в Казахстане было, в Астане, захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили себя властью и призвали сюда натовские войска. Они были уже на низком старте», — заявил президент республики.