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24 минуты назад

Лукашенко назвал условие размещения войск НАТО в Белоруссии

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти призвала бы в страну войска НАТО, уверен президент республики Александр Лукашенко. Об этом он заявил в послании народу, трансляция которого доступна на YouTube.

Лукашенко уверен, что в 2020 году, во время массовых протестов в Белоруссии, возникла угроза полномасштабной войны и вторжения в страну.

«Я уже вам говорил, если бы только эти очумелые и невероятные в Белоруссии хотя бы на один день, как в Казахстане было, в Астане, захватили, пусть не Дворец Независимости, а какое-нибудь правительственное здание, объявили себя властью и призвали сюда натовские войска. Они были уже на низком старте», — заявил президент республики.

По словам Лукашенко, оппозиция тянула Белоруссию в НАТО, предлагала перейти на стандарты альянса и направлять белорусских военных в его образовательные центры. Это, уверен он, привело бы к колоссальным расходам на вооружение и размещению ракет под Смоленском.

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«Вы думаете, Россия бы спокойно на это смотрела?», — подчеркнул президент.

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