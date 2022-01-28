Обзор иноСМИ: США на грани краха и «осадная» экономика России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Во всем кошмаре виноваты американцы»

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью под заголовком «Теперь очередь Путина», посвященную ответу США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Немецкие читатели опасаются, что «перетягивание каната» может привести к войне, и призывают ввести мораторий на расширение альянса, сообщает «ИноСМИ».

Пользователь Eugen_der_chinGisKahn заявил, что «во всем кошмаре виноваты американцы». По его мнению, НАТО следует распустить, а ЕС должен создать собственную организацию по безопасности. Читатель под ником bukowski предложил ввести мораторий на расширение НАТО сроком на пять - десять лет и понаблюдать, что последует за этим.

«США на грани краха»

Пользователь Reddit u/awms11 опубликовал пост под названием «США на грани краха». По словам u/awms11, ему «чуть за 30» и многие из его школьных друзей до сих пор живут с родителями: «Я не знаю никого моего возраста, у кого была бы комфортная жизнь и кто мог бы оплачивать все свои счета. При этом все мы происходим из семей среднего класса».

U/awms11 отметил, что намного больше людей находятся в еще худшем положении: сейчас лагеря для бездомных устроены на каждой эстакаде его города, а когда он был ребенком, встретить бездомного было редкостью. В комментариях к его посту пользователь dontlikeourchances заявил, что не лучше ситуация и в Великобритании: зарплаты не росли с 2008 года, у людей десятки тысяч долгов за учебу и они «фактически платят 40-процентный налог на заработок свыше 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей)». Brass_Ensemble заявил, что «на грани краха находятся не только США, но и вся западная цивилизация».

«Россия выдержит долгую осаду»

Обозреватель The Telegraph Амброуз Эванс-Причард считает, что «крепость под названием Россия способна выдержать очень долгую финансовую осаду» Запада. По его мнению, все попытки перекрыть России экспорт нефти по иранскому сценарию обречены на провал: Китай самый крупный в мире импортер нефти и не будет следовать требованиям США.

Тим Эш из BlueBay Asset Management заявил, что Кремлю удается создать «осадную экономику», которая сможет противостоять ударам. Бюджет России сбалансирован, госдолг меньше 20 процентов ВВП. Он подчеркнул, что «Путин готовился к этому моменту с 2014 года».

«Время наводить мосты с Россией»

Политолог Йоханнес Варвик призвал к «наведению мостов» с Россией. В интервью RND он подчеркнул, что в международной политике «моральное возмущение ни к чему не приводит» - скорее, в этой сфере необходимо «смотреть на вещи чужими глазами».

По его мнению, пришло время признать право голоса России в вопросах европейской политики безопасности: «Реально оценивая ситуацию, надо сказать, что мы не хотим и не можем идти на эскалацию. И если мы это признаём, то нам нужен баланс интересов». Варвик заявил, что из всех требований Москвы по гарантиям безопасности необходимо отфильтровать те пункты, с которыми в ЕС «могли бы жить и которые бы мало стоили». Одним из таких пунктов он назвал обязательство не принимать Украину в НАТО. Политолог считает, что в интересах Украины было бы получение «некоего нейтрального статуса, который разрядил бы этот конфликт».

Зеленский поспорил с Байденом

Неназванный украинский чиновник заявил CNN, что телефонный разговор главы США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским «не удался», но в Белом доме с этим не согласны. По данным CNN, президенты поспорили об уровне «российской угрозы».