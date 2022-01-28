В Германии потребовали распустить НАТО

В немецком журнале Der Spiegel вышла статья под заголовком «Теперь очередь Путина», посвященная ответу США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Немецкие читатели опасаются, что «перетягивание каната» может привести к войне, и призывают ввести мораторий на расширение альянса или распустить его, рассказало «ИноСМИ».

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В статье Der Spiegel отмечает, что своим письменным ответом правительство США «отвергает ключевые требования России в отношении украинского кризиса». Издание задается вопросом, как отреагируют на это в Кремле.

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Журнал подчеркивает, что переданные американцами предложения «сильно не дотягивают» до требований Москвы.

«США игнорируют принципиальную проблему расширения альянса. Очень жаль, потому что у них была возможность уладить все конфликты на Востоке и уберечь людей от многих страданий. Теперь перетягивание каната продолжится и, возможно, закончится войной», - написал в комментариях к статье читатель под ником Mitte.

«С моей точки зрения, во всем этом кошмаре виноваты, прежде всего, американцы. Чтобы предотвратить подобное в будущем, нужно распустить НАТО и создать в ЕС собственную оборонительную организацию без американцев», - заявил Eugen_der_chinGisKahn.

«Почему нельзя объявить русским мораторий на прием Украины в НАТО? Обещать не принимать Украину в НАТО как минимум в ближайшие 5-10 лет?» - отметил bukowski.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).