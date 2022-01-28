Евросоюз бросил Литву в торговой войне с Китаем

Санкции в отношении Литвы, введенные Китаем за открытие в Вильнюсе в ноябре прошлого года представительства Тайваня, останутся без реального ответа со стороны Евросоюза. Об этом свидетельствует выбранная руководством ЕС тактика, пишут «Ведомости».

Фото: Yves Herman / Reuters Yves Herman / Reuters

В связанном с ситуацией заявлении Еврокомиссии сказано о начале консультаций по возбуждению дела против Китая во Всемирной торговой организации (ВТО). Но поскольку работа ВТО фактически заблокирована, и шансов на ее возобновление в ближайшей перспективе нет, такое решение говорит о том, что ЕС самоустранился и бросил Литву в этой торговой войне.

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Вторичные китайские санкции против Вильнюса означают ограничение импорта и экспорта. Они создают проблемы с комплектующими производства КНР для немецких и других европейских компаний, занимающихся производством в Литве, а также с поставкой продукции на китайский рынок.

Еврокомиссия утверждает, что укрепляет набор мер для противодействия аналогичным случаям в будущем. Нынешнее предложение о споре в ВТО в настоящее время рассматривается Европейским парламентом и Советом ЕС.

Эксперты отмечают, что даже если не учитывать заблокированную работу ВТО, подача иска выглядит сомнительной с формальной точки зрения. Заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков заметил, что Литва сама по себе не является членом ВТО, а в отношении европейской таможенной зоны Китай санкций не вводил. Таким образом, Евросоюзу придется оспаривать санкции против части территории, что станет уникальным случаем.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев напомнил, что споры в ВТО занимают продолжительное время. Но даже если организация и вынесет решение в пользу Евросоюза, то Китай может подать апелляцию, решение по которой затянется на неопределенный срок в связи с отсутствием судей. США уже много лет блокируют их назначение, что делает решения органа необязательными к исполнению.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ китаист Василий Кашин подчеркнул, что у Евросоюза достаточно рычагов для давления на Китай, которые он мог бы использовать в случае с Литвой. «Текущие действия ЕС — это способ показать, что он что-то делает, не делая ничего», — заметил эксперт.

Вместе с тем Тимофеев напомнил, что Литва не могла не осознавать последствия конфликта с КНР. Пекин считает Тайвань частью своей территории и нервно реагирует на иную позицию. Несопоставимый размер экономик двух стран делает санкции против Литвы незаметными для Китая, поэтому вряд ли Вильнюс мог ожидать, что его действия останутся без ответа.