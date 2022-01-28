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24 минуты назад

В Казахстане раскрыли причину блэкаута

В казахстанской компании по управлению электросетями KEGOC объяснили блэкаут 25 января коротким замыканием на ТЭС в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте KEGOC.

В Казахстане раскрыли причину блэкаута
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным компании, из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 мегаватт.

«Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана. <…> В итоге произошел «наброс» мощности на транзит 500 киловольт «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой», - заявили в KEGOC.

В компании подчеркнули, что для защиты энергетического оборудования автоматика разделила транзит с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

Кто устроил блэкаут в Центральной Азии

В KEGOC отметили, что в итоге в Казахстане ограничение на подачу электричества составило 1800 мегаватт, а энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана «полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей».

«Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг», - заверили в пресс-службе KEGOC.

В Казахстане, Узбекистане и Киргизии 25 января отключилось электричество. Авария произошла в единой энергосистеме, к которой подключены эти страны. В городах отключились светофоры, начались перебои в работе мобильных сетей, множество людей застряли в лифтах, квартиры перестали отапливаться.

В Минэнерго Узбекистана заявляли, что причиной блэкаута стала произошедшая в Казахстане авария, из-за которой резко изменилось напряжение.

Спустя несколько часов после аварии подачу электричества удалось в основном восстановить.

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