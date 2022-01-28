Санду заговорила об отказе от российского газа

Президент Молдавии Майя Санду назвала условие, при котором страна могла бы купить газ у другого поставщика. Ее слова в эфире телеканала TV8 передает РИА Новости.

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По словам Санду, Молдавия могла бы купить газ у другого поставщика, если бы ситуация на рынке была лучше.

«Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом"», — добавила она.

Президент подчеркнула, что Молдавия хоть с трудом, но все же выполняет свои обязанности по оплате газа. Решить проблемы «Молдовагаза» помогает правительство, отметила Санду.