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33 минуты назад

Санду назвала условие для покупки Молдавией газа у другого поставщика

Президент Молдавии Майя Санду назвала условие, при котором страна могла бы купить газ у другого поставщика. Ее слова в эфире телеканала TV8 передает РИА Новости.

Санду заговорила об отказе от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Санду, Молдавия могла бы купить газ у другого поставщика, если бы ситуация на рынке была лучше.

«Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом"», — добавила она.

Президент подчеркнула, что Молдавия хоть с трудом, но все же выполняет свои обязанности по оплате газа. Решить проблемы «Молдовагаза» помогает правительство, отметила Санду.

В Молдавии возмутились требованием «Газпрома»

Ранее парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

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