Посол Украины обвинил Германию в трусости

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «чисто символическим жестом» решение Берлина о военной помощи Киеву. Так он отреагировал на передачу бундесвером пяти тысяч касок ВСУ, сообщает DPA.
Издание отмечает, что дипломат призвал власти ФРГ «проявить смелость» и не ограничиваться этой «каплей в море».
Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня, — пояснил посол.
Мельник считает, что отправка в Киев касок была попыткой Германии «остановить панику среди украинской и европейской общественности».
Украина ждёт от Германии разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы, — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что Андрей Мельник заявил о желании Киева получить от Германии военные корабли и системы ПВО. Этот вопрос остаётся одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран. Одни из лучших в мире корабли срочно нужны для защиты протяжённого побережья Чёрного и Азовского морей, пояснил посол.