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34 минуты назад

Посол Украины обвинил Германию в трусости

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «чисто символическим жестом» решение Берлина о военной помощи Киеву. Так он отреагировал на передачу бундесвером пяти тысяч касок ВСУ, сообщает DPA.

Посол Украины обвинил Германию в трусости
Фото: Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look PressXander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

Издание отмечает, что дипломат призвал власти ФРГ «проявить смелость» и не ограничиваться этой «каплей в море».

Нам нужна не тактика лавирования, а смелые действия ФРГ, которая наконец-то снабдит Украину немецким оборонительным оружием, в котором мы больше всего нуждаемся именно сегодня, — пояснил посол.

Мельник считает, что отправка в Киев касок была попыткой Германии «остановить панику среди украинской и европейской общественности».

Украина ждёт от Германии разворота на 180 градусов и подлинной смены парадигмы, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Андрей Мельник заявил о желании Киева получить от Германии военные корабли и системы ПВО. Этот вопрос остаётся одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран. Одни из лучших в мире корабли срочно нужны для защиты протяжённого побережья Чёрного и Азовского морей, пояснил посол.

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