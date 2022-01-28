В США призвали Китай повлиять на Россию

США призвали Китай повлиять на Россию и склонить ее к дипломатии в ситуации с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд.

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«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — заявила дипломат.

Она отметила, что мировая экономика и энергетическая сфера значительно пострадают из-за эскалации конфликта.

«Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», — заключила Нуланд.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата в КНР сообщило, что якобы китайский лидер попросил российского коллегу «не нападать на Украину» во время Олимпиады. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, это «уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб» с помощью этого СМИ.