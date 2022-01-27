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22 минуты назад

Президент Молдавии допустила начало войны в Восточной Европе

Президент Молдавии Майя Санду допустила возможное начало войны в Восточной Европе. Ее слова в эфире телеканала TV8 передает РИА Новости.

Президент Молдавии допустила начало войны в Восточной Европе
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look PressBernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

По словам Санду, риск войны существует, и на него указывают анализ заявлений разных стран и международных организаций, а также события в регионе. «Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий», — подчеркнула она.

Санду добавила, что молдавские власти следят за событиями в регионе и разрабатывают протоколы для всех возможных ситуаций, в том числе и с худшими сценариями. Она призвала граждан страны быть наготове, но при этом понимать, что вероятность дипломатического выхода также есть.

Ранее ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков назвал войну реальным сценарием в случае провала переговоров России и США. Он отметил, что отказ США от предоставления гарантий по нерасширению НАТО не стал сюрпризом, но бескомпромиссность России по этому вопросу может быть чревата жестким кризисом между двумя странами.

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