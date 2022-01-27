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46 минут назад

В Киргизии началась эвакуация жителей

В Киргизии начали эвакуацию жителей сел на таджикской границе

В Киргизии началась эвакуация жителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Киргизии начали эвакуацию мирного населения из сел, расположенных вблизи с зоной конфликта на границе государства с Таджикистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммеда Сварова.

«Началась эвакуация местных жителей, проживающих в приграничных селах Баткенской области Киргизии», — сказал он.

При этом, Сваров подчеркнул, что информация о количестве эвакуированных граждан носит конфиденциальный характер.

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка

Власти Таджикистана пока никак не комментируют ситуацию.

Ранее стало известно, что на таджикско-киргизской границе произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Предполагается, что конфликт возник из-за закиданного камнями автомобиля граждан Таджикистана на территории села Сомониен. На месте находится мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.

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