В Киргизии началась эвакуация жителей

В Киргизии начали эвакуацию жителей сел на таджикской границе
Власти Киргизии начали эвакуацию мирного населения из сел, расположенных вблизи с зоной конфликта на границе государства с Таджикистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммеда Сварова.
«Началась эвакуация местных жителей, проживающих в приграничных селах Баткенской области Киргизии», — сказал он.
При этом, Сваров подчеркнул, что информация о количестве эвакуированных граждан носит конфиденциальный характер.
Власти Таджикистана пока никак не комментируют ситуацию.
Ранее стало известно, что на таджикско-киргизской границе произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Предполагается, что конфликт возник из-за закиданного камнями автомобиля граждан Таджикистана на территории села Сомониен. На месте находится мэр Исфары Баховаддин Баходурзода.