В Киргизии началась эвакуация жителей

В Киргизии начали эвакуацию жителей сел на таджикской границе

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Власти Киргизии начали эвакуацию мирного населения из сел, расположенных вблизи с зоной конфликта на границе государства с Таджикистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС страны Мухаммеда Сварова.

«Началась эвакуация местных жителей, проживающих в приграничных селах Баткенской области Киргизии», — сказал он.

При этом, Сваров подчеркнул, что информация о количестве эвакуированных граждан носит конфиденциальный характер.

Власти Таджикистана пока никак не комментируют ситуацию.