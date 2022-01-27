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1 час назад

В Польше раскрыли смысл оскорблений Западом России

Польский профессор и журналист Станислав Белень в статье для еженедельника Mysl Polska раскритиковал стратегию Запада в выстраивании отношений с Россией.

В Польше раскрыли смысл оскорблений Западом России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что не проходит и дня, чтобы России не приписывалась враждебная повестка и не звучали «истерические голоса» об «угрозе» с ее стороны, в то время как «никто не задается вопросом, являются ли эти сообщения «выводами из достоверного анализа экзистенциальных интересов России» или же «производными» от распространенной дезинформации и русофобской пропаганды. Так, отметил автор, имеет место «шизофреническое» отношение к России, что она «величайшее зло, без которого, однако, невозможно жить».

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Между тем, отмечает Белень, стоит задуматься, чем являются звучащие в адрес России оскорбления: проявлением силы и рассудительности Запада или слабости и падения доверия к американскому руководству. По мнению журналиста, это не Москва угрожает войной, войны жаждут ее противники.

«Им снова нужны далеко идущие санкции, которые ввергнут не только Россию, но и Запад во все возрастающие кризисы», — возмутился профессор.

Он подчеркнул, что Россия — единственная держава, которая может угрожать США в военной сфере, но она не станет этого делать, так как ее интересует ограничение эскалации взаимной враждебности.

«Здравый смысл предписывает бороться за «общую победу», основанную на дипломатическом диалоге, а не на «перетягивании» линий по принципу «кто кого», — указал автор статьи.

Ранее в США заявили, что стремятся не к конфронтации, а к дипломатии в отношениях с Россией, однако в случае конфронтации будут готовы ответить агрессивно. Как отметил в Telegram сенатор Алексей Пушков, на конфронтации с Россией западные компании делают огромные деньги.

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