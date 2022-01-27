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26 минут назад

Госдеп раскритиковал политику Кадырова

В Вашингтоне обеспокоены сообщениями о преследованиях и задержаниях граждан в Чеченской Республике, в частности, направленных против родственников местных правозащитников. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Госдеп раскритиковал политику Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американская сторона призвала освободить всех несправедливо задержанных заключенных в Чечне. В Вашингтоне также осудили давление на родственников граждан, проживающих за пределами России. «Такие действия, причиняющие вред целым семьям, представляют собой особо пагубную форму репрессий», — сказано в заявлении. В частности, речь идет о похищении жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

В Госдепе раскритиковали политику главы Чечни Рамзана Кадырова. Его призвали прекратить репрессии и преследования в отношении инакомыслящих, представителей ЛГБТ, национальных и религиозных меньшинств. Кроме того, США обратились к российским властям с требованием привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека на чеченской территории.

О похищении больной диабетом Мусаевой стало известно 21 января. Позднее члены семьи экс-судьи покинули Россию из-за угрозы жизни. Глава Чечни Кадыров назвал уехавшего из страны Янгулбаева «воплощением предательства» и заявил, что в Чечне сделают все, чтобы найти членов его семьи.

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