Госдеп раскритиковал политику Кадырова

В Вашингтоне обеспокоены сообщениями о преследованиях и задержаниях граждан в Чеченской Республике, в частности, направленных против родственников местных правозащитников. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Американская сторона призвала освободить всех несправедливо задержанных заключенных в Чечне. В Вашингтоне также осудили давление на родственников граждан, проживающих за пределами России. «Такие действия, причиняющие вред целым семьям, представляют собой особо пагубную форму репрессий», — сказано в заявлении. В частности, речь идет о похищении жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

В Госдепе раскритиковали политику главы Чечни Рамзана Кадырова. Его призвали прекратить репрессии и преследования в отношении инакомыслящих, представителей ЛГБТ, национальных и религиозных меньшинств. Кроме того, США обратились к российским властям с требованием привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека на чеченской территории.