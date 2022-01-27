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36 минут назад

Китай предложил решение для ситуации с Украиной

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению Минских договоренностей, сообщает китайский МИД.

Китай предложил решение для ситуации с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ван И, Минские соглашения — это «исходная точка» и основополагающий документ, признанный всеми сторонами, и его следует выполнять. МИД Китая призвал стороны сохранять спокойствие и воздерживаться от действий, которые стимулируют напряженность.

В США определили сценарий «вторжения» России на Украину

Министр подчеркнул, что безопасность одной страны не может быть компенсирована за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных блоков. Ван И отметил, что сегодня следует «отказаться от менталитета холодной войны» и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности «путем переговоров».

«Разумные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно», — добавил министр.

Ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что у России нет планов «вторжения» на Украину.

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