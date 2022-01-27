Британцы подняли на смех авторов "плана Путина по вторжению в Россию"

«Путин отрицает планы вторжения в Россию. Это прямая цитата из текста. Daily Express, вы потеряли сюжетную нить», «Это технически сложно выполнить», «При таком развитии событий ни одна из европейских стран не пострадает», - приводит РИА «Новости» слова читателей.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить минские соглашения. В МИД РФ также заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.