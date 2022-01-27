Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших паспорта России, достигло 365 тыс. человек. Об этом сообщили в четверг Донецкому агентству новостей (ДАН) в Миграционной службе МВД ДНР.

"На сегодняшний день выдано 365 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации", - приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в четверг губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на данный момент более 720 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) воспользовались правом получить гражданство РФ по упрощенной схеме.