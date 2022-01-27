В Германии обвинили россиянина в шпионаже

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В прокуратуре ФРГ напомнили, что гражданин России, работавший научным сотрудником в одном из университетов Баварии, был задержан 18 июня 2021 года по подозрению в шпионаже.

«Не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки установила контакт с подозреваемым, в результате чего он согласился сотрудничать со спецслужбами», - утверждает ведомство.

После чего, по данным прокуратуры, россиянин регулярно встречался с представителями разведки.

«Ильнур Н. на многочисленных встречах передавал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane. Взамен обвиняемый получил денежную сумму в размере €2 500», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в суд в Болгарии оставил под арестом 60-летнего россиянина Зоненко, его 59-летнюю жену и 24-летнего сына, имеющего литовское гражданство. Они подозреваются в краже информации оборонного характера с предприятия «Арсенал».