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10 минут назад

Кисляк: полномочия делегации России в ПАСЕ утверждены в полном объёме

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утверждены в полном объеме. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк, комментируя итоги пленарного заседания, на котором, в частности, обсуждался данный вопрос.

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Фото: ReutersReuters

В своём выступлении Кисляк отметил, что попытки группы оппонентов России лишать полномочий российскую делегацию уже стали традицией в ПАСЕ.

«Это не украшает организацию и не содействует её работе», — сказал он.

Он напомнил, что возможность полноценно работать в ПАСЕ — это не подарок российским парламентариям, не аванс, а уставное право.

«Любые попытки навязать ПАСЕ иное мы рассматриваем не только как абсолютно неприемлемые, но и как разрушающие саму полезность Ассамблеи в качестве совместного механизма европейского взаимодействия по ключевым общеевропейским темам», — сказал он.

Сенаторы приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

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