ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утверждены в полном объеме. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк, комментируя итоги пленарного заседания, на котором, в частности, обсуждался данный вопрос.
В своём выступлении Кисляк отметил, что попытки группы оппонентов России лишать полномочий российскую делегацию уже стали традицией в ПАСЕ.
«Это не украшает организацию и не содействует её работе», — сказал он.
Он напомнил, что возможность полноценно работать в ПАСЕ — это не подарок российским парламентариям, не аванс, а уставное право.
«Любые попытки навязать ПАСЕ иное мы рассматриваем не только как абсолютно неприемлемые, но и как разрушающие саму полезность Ассамблеи в качестве совместного механизма европейского взаимодействия по ключевым общеевропейским темам», — сказал он.
Сенаторы приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференции.