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20 минут назад

Украинский депутат попал в скандал, признав Крым российским

Депутат партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Денис Штейман заявил, что Крым принадлежит России. Об этом он сообщил местному порталу "Объектив".

Украинский депутат признал Крым российским и попал в скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чей там флаг висит, того и Крым", — сказал он.

По данным портала, Штейман заявил об этом в кабинете мэра Изюма Харьковской области. Позже политик опроверг свое заявление, заявив, что Крым "оккупирован" Россией.

Ранее сообщалось, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, его планируется подать в Арбитражный суд республики до конца февраля 2022 года. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В августе прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины. Он отметил, что этот иск станет первым в череде судебных претензий к Украине.

Следующими планируется подать иски по нанесению ущерба Крыму в результате устроенными Киевом энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокадами. В декабре прошлого года заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия продолжает решать проблему водоснабжения полуострова.

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