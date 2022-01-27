Обнаружены тайные дворцы Назарбаева

Казахстанские журналисты опубликовали результаты расследования об элитной недвижимости в предгорьях Алма-Аты, которая, по их сведениям, принадлежит первому президенту страны Нурсультану Назабаеву и его дочерям. Как сообщает радио «Азаттык» (подразделение признанного в РФ иноагентом «Радио Свобода»), несколько указанных дворцов в Бостандыкском районе занимают 135 га земли.

Земельные наделы расположены рядом с открытым 10 лет назад парком имени первого президента и изначально должны были входить в состав территории данного объекта. Сейчас же участки скрыты от людей высокими заборами и «спрятаны» на общедоступных картах.

Один участок площадью 7,5 га принадлежит средней дочери Назарбаева Динаре Кулибаевой. На нем имеются особняки, искусственный пруд, дома для прислуги. Согласно официальным данным, именно по этому адресу прописан ее муж Тимур Кулибаев. Супруги Кулибаевы входят в список богатейших людей Казахстана, их состояние оценивается в $5,8 млрд.

Еще один участок якобы принадлежит младшей дочери елбасы Алие Назарбаевой и ее мужу Димашу Досанову. Эта земля еще не застроена. Третий крупный надел, площадью около 9 га, принадлежит старшей дочери экс-президента – депутату мажилиса парламента Казахстана Дариге Назарбаевой. Три участка в составе объекта зарегистрированы на ее имя, четвертый — на ее компанию. «Самый большой дворец» на этих землях имеет площадь в 46 тысяч квадратных метров.

Рядом с домами Алии, Динары и Дариги на карте есть участок в 13 га, причем в системе земельного кадастра указана лишь половина от него. По информации издания, там находится дом, который принадлежит самому Назарбаеву. Раньше в нем жили первый секретарь Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев и его преемник Геннадий Колбин, а в 1989 году в него заселился Назарбаев, после чего дом "каким-то образом перешел в его собственность".

Недавно рядом был построен еще одно жилое здание — около 2350 кв.м. Дома окружены заборами, зелеными насаждениями, имеются вспомогательные постройки, теннисный корт, пруды, вертолетные площадки.