Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после того, как в Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев. Об этом сам Балан сообщил на брифинге, передает Telegram-канал Vesti.ua.

Фото: Mvs.gov.ua / Wikimedia Mvs.gov.ua / Wikimedia

Он добавил, что перед отставкой отстранил командование полка, в котором произошло убийство.

Солдат срочной службы Артем Рябчук открыл стрельбу из автомата Калашникова по своим сослуживцам в ночь на 27 января на территории завода «Южмаш», который охраняли бойцы Нацгвардии. Погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница предприятия, еще пять человек ранены. Стрелок сбежал с оружием, но позже сдался полиции.