Умер звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс

Актер сериалов Морган Стивенс был найден мертвым в своем доме 26 января, сообщает TMZ. Как сообщает знакомый Стивенса, актера не видели и не слышали в течение нескольких дней, после чего сосед вызвал полицию. Правоохранители рассказали, что тело актера нашли на кухне. Предположительно, он умер по естественным причинам.

В 1990-е Стивенс был жертвой полицейского произвола, когда его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он заявлял, что полтора часа прождал в камере предварительного заключения, где за отказ раздеться его избили два надзирателя. Он покинул камеру с сломанным носом, вывихнутой челюстью и повреждением лицевого нерва. Актер обратился в суд, после чего пришел с правоохранителями к досудебному соглашению.