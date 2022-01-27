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7 минут назад

Умер звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс

Актер сериалов Морган Стивенс был найден мертвым в своем доме 26 января, сообщает TMZ. Как сообщает знакомый Стивенса, актера не видели и не слышали в течение нескольких дней, после чего сосед вызвал полицию. Правоохранители рассказали, что тело актера нашли на кухне. Предположительно, он умер по естественным причинам.

Умер звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс
Фото: Getty ImagesGetty Images

Морган играл учителя Дэвида Рирдона в двух сезонах сериала "Слава", Ника Даймонда в сериале "Мелроуз Плейс", последней его работой на телевидении стала роль в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

В 1990-е Стивенс был жертвой полицейского произвола, когда его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он заявлял, что полтора часа прождал в камере предварительного заключения, где за отказ раздеться его избили два надзирателя. Он покинул камеру с сломанным носом, вывихнутой челюстью и повреждением лицевого нерва. Актер обратился в суд, после чего пришел с правоохранителями к досудебному соглашению.

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